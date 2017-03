Schramberg CDU baut weiter Druck auf

Schramberg. In der mitgliederoffenen Vorstandssitzung machte die CDU Druck in Sachen Talumfahrung. Die Zusicherung von Alexander Dobrindt beim CDU-Neujahrsempfang vor wenigen Wochen und dem "bemerkenswerten Zusatz, dass es auf ein paar Millionen Euro mehr oder weniger nicht ankommt", beschert den Christdemokraten Oberwasser. Doch nun liegt anscheinend der Ball in Stuttgart, beim grün geführten Verkehrsministerium.

Es geht um die Priorisierung der Straßenbaumaßnahmen, wobei sich Schramberg in Ermangelung einer baureifen Planung derzeit in der zweiten Stufe befindet.

Die Ausgangslage liegt auf der Hand: Die fünf Punkte des vom Land erstellten Kriterienkatalogs für die Talumfahrung müssen in der Gesamtschau zur Wirkung kommen. Stefan Teufel gab sich überzeugt, dass "wir diesen so wichtigen Lückenschluss zwischen der A 5 und der A 81 hinkriegen. Ich stehe mit vollem Herzen dahinter". Der Ball liege aber auch in Schramberg. Hierzu zähle insbesondere die städtebauliche Beurteilung, weswegen Oberbürgermeister Thomas Herzog als Gast mit auf dem Podium saß. Sein auf Abwarten hinzielendes Szenario und die Möglichkeit, eine Resolution zu verabschieden, war den Teilnehmern dieser Veranstaltung zu wenig. "Wir müssen Pläne vorlegen", formulierte Stadtverbandsvorsitzender Johannes Grimm als längst überfällige Aufgabe der Stadt. Unmut wurde darüber laut, dass im Haushaltsplan kein Euro eingestellt sei, und die große Chance für dieses Jahrhundertprojekt vertan werde, wenn Schramberg nicht agiere. "Auch als Nicht-Schramberger fällt mir vieles ein, womit wir den Bau der Talumfahrung stichhaltig begründen können", sagte Volker Kauder: "Es wäre ein trauriger Witz, wenn das Projekt nicht realisiert würde, nachdem wir so viel in die Ost-West-Verbindung investiert haben. Und ein entscheidender Punkt ist doch die Umweltproblematik mit dem hohen Feinstaubgehalt."