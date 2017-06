Schramberg Bunker-Öffnung für Tourismus wäre denkbar

Wo früher Tausende Junghans-Mitarbeiter in den Bunkerstollen Schutz suchten, und zum Teil in den letzten Monaten des Zweiten Weltkriegs sogar arbeiteten, hausen heute Zwergfledermäuse. Naturschützer haben mit offizieller Genehmigung breite Schlitze für den An- und Abflug in die Stahltüren des Schlossbergbunkers schneiden lassen. 900 überwintern dort, hat Fledermaus-Experte Christian Dietz gezählt.

Zum Schutz vor Bombenangriffen hatte die Uhrenfabrik Junghans im Zweiten Weltkrieg ab 1940 die bis heute erhaltene Luftschutzstollen gebaut: Stollen I unter dem Terrassenbau im Granit, die Stollen II und III im Rotliegenden des Schlossbergs. Bei Luftalarm hielten sich 2900 Mitarbeitern darin auf – ohne Lüftungssystem. Ab Ende 1944 waren der Stollen I und III zum großen Teil sogar mit Maschinen belegt.

2800 Arbeiter und Mineure