Schramberg Boxenstopp für Elektromobilisten

An der ersten öffentlichen Ladestation, zentral neben dem Rathaus in der Talstadt, können zeitgleich zwei Fahrzeuge Strom tanken. Ausgestattet mit modernster Technik ist dieses Model der Ladesäule in Schramberg das erste seiner Art in Baden-Württemberg. Mitarbeiter der EnBW haben die Ladesäule am vergangenen Mittwoch im Auftrag der Stadtwerke installiert.

"Prepaid-Ladekarten" im Wert von 25 Euro sind ab Montag im Rathaus bei Bürgerservice und Tourist-Information (BTI) und bei den Stadtwerken Schramberg bei Christian Blessing, Telefon 07422/9 53 41 90, im Gewerbegebiet Lienberg oder im Internet unter www.enbw. com/privatkunden/tarife-und-produkte/e-mobilitaet erhältlich.

Die Kooperation mit Roamingplattformen ermöglicht Elektromobilisten aus ganz Deutschland und sogar Vorarlberg die Nutzung der Schramberger Station. Schließlich lässt sich der Zugang auch mit Smartphone-Apps herstellen.