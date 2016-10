Schramberg Besondere Verbundenheit mit der Gottesmutter

Geboren am 30. August 1929 in Schramberg als ältestes von insgesamt vier Kindern hatte er schon als Gymnasiast Schönstatt kennen- und schätzen gelernt. Besonders das Wort des Schönstatt-Gründers Pater Josef Kentenich "Wir wollen lernen uns unter dem Schutze Mariens zu erziehen, zu festen, freien, priesterlichen Charakteren" hatte ihn fasziniert. Seit Kindertagen mit Maria verbunden, war sie ihm zum Vorbild und Erzieherin geworden und hatte ihn, wie er selbst sagte, auf den Weg zum Priesterberuf geführt.

Im Marianischen Jahr durfte er am 24. Juli 1954 von Bischof Carl Josef Leiprecht im Dom zu Rottenburg die Priesterweihe empfangen und feierte am 1. August 1954 unter großer Anteilnahme der Bevölkerung in Schramberg seine Primiz. Sein priesterlicher Weg führte ihn als Vikar nach Ulm-Söflingen, Dietenheim, Tuttlingen und Heidenheim bevor er am 15. September 1955 als Repetent am Priesterseminar in Rottenburg seinen Dienst antrat.

Zum 1. September 1969 wurde er freigestellt für die Arbeit in den Schönstätter Diözesanpriestergemeinschaften. Pater Josef Kentenich ernannte ihn am 28. Dezember 1966 zum Provinzrektor im Schönstatt-Institut Diözesanpriester und am 19. September wählte ihn die Gemeinschaft zu ihrem Generalrektor. Dieses Amt führte er bis 1999 mit hohem Engagement aus. Er stellte sich der Herausforderung, die verschiedenen Generationen der Gemeinschaft, alt und jung, zusammenzuführen und sie stärker zusammenzubinden und zusammenwachsen zu lassen. In seine Amtszeit fielen der Bau des Priesterheiligtums und die Errichtung des Priesterhauses auf Berg Moriah. Am 29. Januar 1993 übernahm er das Amt des Hausrektors und trat am 30. August 1999 den wohl verdienten Ruhestand an.