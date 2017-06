Schramberg Bei Gästen beliebt

Schramberg. Gemeinderäte in Schramberg und Ortschaftsräte in Tennenbronn hatten im Juli 2016 beschlossen, "die Zusammenarbeit mit der Schwarzwald Tourismus GmbH (STG), der Tourismus Marketing Baden-Württemberg (TMBW) und Rottweil zu verstärken". Inzwischen werden mit beiden Tourismusgemeinschaften Familienferien besonders beworben, erklärte Ingrid Rebmann. Dabei müsse die Stadt in diesem Jahr ihr Prädikat für familienfreundliche Angebote erneuern. Neben einer Überprüfung alle drei Jahre müsse man jährlich drei neue Maßnahmen oder Angebote ausweisen. Außerdem sei ein guter Auftritt im Internet nötig.

Mit der TMBW setze man als weiteren Schwerpunkt die kulturellen Angebote in der Stadt, wie die Museen und die Kirche St. Maria mit der Walckerorgel. Natururlaub und Wandern werde mit der STG besonders hervorgehoben, wobei die Angebote ständig verbessert werden müssten.

Da sei es sehr erfreulich, dass man nach einer Einigung mit einem Eigentümer den gewünschten Premiumwanderweg im Bernecktal nun umsetzen könne. Dieser Weg durch das Tal von Schramberg nach Tennenbronn soll jetzt angelegt und beschildert werden, kündigte Ingrid Rebmann überraschend an. Damit könne man neben dem Auerhahnweg in Tennenbronn einen weiteren Premiumwanderweg einrichten.