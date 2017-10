Schramberg Bei Erschließungssatzung ein Patt

Schramberg . Während sich jedoch die Räte in den Stadtteilen völlig einig waren, gab es in der AUT-Sitzung am Donnerstag ein Patt. Fünf Mitglieder stimmten dafür, genau so viele dagegen. Die für eine Zustimmung erforderliche Mehrheit kam somit nicht zustande. In Kurzform erläuterte Fachbereichsleiter Peter Weisser, weshalb die Verwaltung die Änderung vorschlägt.

Bei einer Finanzprüfung bei der Stadt hat die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) unter anderem festgestellt, dass die in der aktuell gültigen Erschließungsbeitragssatzung bestehende Sonderregelung für Eckgrundstücke rechtswidrig ist. Im März wurde die Stadt von der GPA aufgefordert, sich an die Mustersatzung des Städtetags zu halten. Stein des Anstoßes für die Ortschaftsräte war, dass durch die neue Satzung Besitzer von Eckgrundstücken ein zweites oder sogar ein drittes Mal zur Kasse gebeten werden, was bisher nicht der Fall war.

AUT-Mitglied Jürgen Kaupp erinnerte an Sitzungen des Ortschaftsrats vor der Sommerpause. Da sei beim Thema Innenentwicklung zugesagt worden, dass Grundstücksbesitzer, die bereits Erschließungsbeiträge bezahlt haben, kein weiteres Mal belangt werden. Wenn die neue Satzung beschlossen werde, komme die Stadt von einer Rechtsunsicherheit in die andere. Er sähe die Pläne der Innenentwicklung in Gefahr, befürchtete er.