Schramberg B3 rollt Gospel-Klangteppich aus

Zum gewohnten Bebop "Rhythmesque" konnte sich die Band austoben nach dem Gitarren-Intro von Jörg Enz und mit kurzen Solos. Weiß der Teufel, ob der sich drum kümmert, wenn Reinhold Hettich im Garner-Style zu "Devil May Care" schnell auf Tasten und in Register greift. Dann wurde der Teufel mit mächtigen Shouts heftig ausgetrieben zu Gospel-Standards, vom schönen Tag über "Joshua Fit the Battle of Jerico" bis zum unvermeidlichen "Amazing Grace", zu dem Jones selbst in die Tasten des Villa-Klaviers griff und das Publikum zum Kirchenchor machte. Zum Schluss stellte er sein Licht unter den Scheffel mit "This Little Light of Mine" und besang als Zugabe wie Louis Armstrong eine wunderbare Welt. Die hat sich John Lennon ohne Staaten und Religionen vorgestellt: "Imagine, There’s no Country and no Religion Too".