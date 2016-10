Schramberg Auf und davon: Sehnsucht nach Sonne

Kein Ende in Sicht

Das ist das Schöne an einem Leben im Wohnmobil: Man kann so lange bleiben wie man möchte, wenn man einen Platz gefunden hat, an dem es einem gefällt. Diese Freiheit schätzt Tanja Moosmann besonders, weshalb es für sie momentan auch unvorstellbar ist, wieder sesshaft zu werden. Ein Enddatum für ihr Abenteuer gibt es also nicht. Viel lieber parken sie und ihr Lebensgefährte, der ebenfalls in einem Wohnwagen unterwegs ist, an einem schönen Strand und verbringen die Abende am Lagerfeuer. Gemeinsam mit ihren beiden Hunden bleiben sie circa zwei bis sieben Tage an der gleichen Stelle, bevor sie in Tagesetappen weiterfahren. Mal ans Meer, mal in die Berge oder in eine Stadt. Solarmodule auf dem Dach des Wohnmobils und große Wassertanks erleichtern dieses weitgehend unabhängige und spontane Leben zwar, ganz ohne Zivilisation geht es aber trotzdem nicht, weshalb hin und wieder auch ein Supermarkt oder Campingplatz angesteuert werden muss. So wird stets am Abend vorher entschieden, wo es am nächsten Tag hingehen soll. Die Finanzierung dieses Lebenstraums unterwegs sei gar nicht so schwierig wie viele Menschen glauben, so Moosmann.

Als Webdesignerin und Marketingberaterin könne sie sehr gut von überall aus arbeiten. Voraussetzung dafür sei lediglich gutes Internet. Ihre Arbeit mache ihr so sogar noch viel mehr Spaß, da sie nicht mehr den ganzen Tag in einem Büro sitzen müsse, sondern während der Arbeit die Natur genießen könne. Nach Deutschland zurückkehren möchte Tanja Moosmann nicht mehr: Viel zu großen Gefallen hat sie an der Sonne des Südens gefunden.