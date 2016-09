Schramberg Auch im Bus hält die gute Laune der Ausflügler an

Nachdem viele der Keller und Gewölbe besichtigt waren, wurden den Senioren in einem Saal ein Glas Sekt zum Probieren gereicht. Mit dem Besuch in einem Verkaufsraum, wo man verschiedene Sorten erwerben konnte, ging die Führung zu Ende. Danach hatten die Senioren Gelegenheit, in eigener Regie die Altstadt von Esslingen zu erkunden. Viele schöne Cafés und Weinstuben luden zu einer Einkehr ein. Danach wurde es Zeit zur Weiterfahrt.

Die Fahrt führte bei strahlendem Sonnenschein durch herrliche Landschaften, bis man die Weinberge des Ortes Strümpfelbach erreichte, wo im "Sonne Besen" für die Senioren reserviert war.

Nachdem manches Glas Wein in geselliger Runde getrunken war, machte man sich auf die Heimfahrt. Auch im Bus hielt die gute Laune bis zur Ankunft in der Heimat an.