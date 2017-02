Die neue Ausstellung im Café "Bohne" in der Schramberger Hauptstraße zeigt Orchideen-Fotos des Wolfachers Andreas Bürger. Die Blumen hat der Hobbyfotograf alle auf der Fensterbank zu Hause gezogen, deren Fotoaufnahmen dann teils auf Papier, teils auf Leinwand gezogen. Fotografieren ist die große Leidenschaft des Maschinenbauingenieurs, Reise- und Landschaftsfotografie sind seine Schwerpunkte. Schon als Kind machte er erste fotografische Versuche mit der Boxkamera, bereits 1976 hatte er sein erstes eigenes Mini-Fotolabor. Die Ausstellung im "Café Bohne" ist die erste in einem derartigen Rahmen. In Wolfach hat er eine Dauerausstellung in einer Physiotherapiepraxis. Andreas Bürger ist in Berlin aufgewachsen, wohnt seit 1991 in Schramberg und seit 1996 in Wolfach. Seit 1991 ist er auch Mitglied des Vereins Foto-Gilde in Schramberg. Foto: Fritsche