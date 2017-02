Schramberg AE-Ball in der Braustube Schraivogel

Jede Schramberger Burg hatte ihren Stammtisch mit Wappenstandarte, nicht nur die Burgruinen Berneck, Hohenschramberg, Schilteck und Falkenstein, sondern auch das Gut Berneck. Regelmäßig alle 15 Minuten kontrollierte Oberritter Bernd, ob die Ritter und Burgfräulein an den Tischen noch wachsam waren und ließ sie ihre unterschiedlichen Schlachtrufe machen. Auch wurde geprüft, ob das Schlossgespenst ("Hui Buh") hinter der Theke (Wirt Markus Laub) noch aktiv war.

Viel Kurioses wurde abgehandelt, mal witzig, mal derb und deftig, mal ironisch, immer gekonnt, immer treffend. Den Anfang machten Bärbel und Susi, die "Schraivogelfräuleins", mit "Beauty und mehr" widmeten sie sich der Männerverschönerung. Aus dem Publikum griffen sie sich wahllos ein Opfer und verpassten dessen Kopf eine Quarkpackung und Schokomassage. Der Mann ertrug es geduldig, das Publikum lachte.

Nach dem Brezelsegen trat Ritter von Berneck (Sven Kindler) in die Bütt, einige Programmpunkte später Ritter Markus Edelmann. Beide nahmen in unterschiedlichen Varianten lokale Themen und lokale Größen des öffentlichen Lebens aufs Korn. Planie-Bebauung, Talumfahrung, Medzentrum, städtische Steuererhöhungen, Stadt-Slogan, Bürgerbus ("Ohne Haltestelle braucht man auch keinen Bus"), Bach-na-Fahrer-Kalender ("Gott sei Dank ist keiner aus dem Zuber aufgestanden") wurden genüsslich und oft in Reimen zerpflückt. Herhalten mussten zum Beispiel Hans-Jochem Steim ("Kauft alles, wenn’s nicht grad dem Maurer gehört"), Udo Neudeck ("Als die Flüchtlinge in Schramberg ankamen und Neudeck trafen, wussten sie, hier gibt’s genug zu essen"), Peter Renz natürlich, "Schwester" Anneliese Bendigkeit. Tanja und Mirko Witkowski von der SPD/Buntspecht-Fraktion wurden flugs zu den "Geissens der Lokalpolitik" erklärt.