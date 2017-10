Schramberg 169 Bücher gelesen

Schramberg. Die 49 Kinder, die in diesem Jahr an Aktion "Heiß auf Lesen" (HAL) teilgenommen haben, konnten aus insgesamt 283 Büchern auswählen, und wer mindestens drei Bücher gelesen hatte, nahm an der Verlosung im Anschluss an HAL teil.

Wie auch in den Vorjahren wurde in den Sommerferien viel gelesen – selbst in den Urlaub wurden die mit dem HAL-Aufkleber versehenen Bücher mitgenommen: Insgesamt wurden 169 Bücher gelesen und den Mitarbeitern erzählt, um was es darin ging. Viele Kinder lasen also weit mehr als drei Bücher, für die sie Schulnoten vergeben durften. Der Durchschnitt war mit 1,3 etwas besser als im 2016 – die meisten Bücher kamen bei den Kindern also wieder sehr gut an. Am häufigsten wurde das Buch zum Kinofilm "Bibi & Tina – Tohuwabohu total" gelesen. Im Zeitraum von zehn Wochen wurde das Buch sieben Mal ausgeliehen – die Ausleihzeit für die begehrten Bücher war auf zwei Wochen beschränkt, viele Kinder haben die Bücher also in kürzerer Zeit verschlungen.

Jetzt hatte die Mediathek die Kinder zur Abschlussparty mit Urkundenübergabe, Programm und Ziehung der Gewinner eingeladen. Der Auftritt des Zauberkünstlers Dieter Sirringhaus von der Villinger Puppenbühne konnte auch die Kinder begeistern, die bereits ein wenig "Zaubererfahrung" hatten. So hat ein Kind aus dem Zauberbeutel von "Pfiffikus" auf magische Weise miteinander verbunden, ein anderes durfte bei einem Seiltrick mithelfen und "Stinkesocken" wurden wie durch Zauberhand an einen Regenschirm gebunden.