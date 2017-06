Schramberg 150 Rennfahrer werden morgen erwartet

Großes Finale

Favorit hierfür ist der in Empfingen vor Wochenfrist erfolgreiche Benjamin Stauder (RV Stegen), der alle drei Sprints gewann, auch den Tagessieg holte und beide Gesamtwertungen anführt. Für den RV "Edelweiß" startet Joachim Broghammer in der Seniorenklasse 3, Sohn Angelo Broghammer fährt in der Elite, also im großen Finale, mit.

Der Verein hofft auf möglichst viele Zuschauer, um dem Radsportereignis, das es letztmals vor fünf Jahren in Sulgen gab, die erforderliche Kulisse zu verleihen.

Auch für das leibliche Wohl mit Mittagstisch, Rennfahrer-Wurst und Kaffee und Kuchen wird der RVE sein Bestes geben.