Schramberg 15 Minuten Gipfelglück erlebt

Schramberg-Sulgen. Die einen kamen, weil sie selbst schon einmal den Kilimandscharo bestiegen hatten, andere liebäugeln mit diesem Ziel und wollten sich aus erster Hand informieren. Und der große Teil der Zuschauer wollte einfach nur vom bequemen Stuhl aus das Dach Afrikas sehen.

Nachdem das Quartett den verwegenen Plan gefasst hatte, ging es an die lange Zeit des harten vorbereitenden Trainings in der Heimat, denn an der Kondition sollte es auf keinen Fall scheitern. Man wusste, dass nur etwa 50 Prozent der Kili-Besteigungen erfolgreich sind und deshalb legte man sich entsprechend ins Zeug.

Im ostafrikanischen Tansania angekommen, galt es sich zuerst zu akklimatisieren, bevor vom Startpunkt auf 2100 Metern Höhe und 48 Kilometern Entfernung das Ziel Kilimandscharo-Gipfel in Angriff genommen werden konnte. Durch verschiedene Vegetationszonen arbeitete man sich in sieben Tagen an den Fuß des mit 5895 Metern höchsten Berg Afrikas.