Schopfloch Opa Otto sorgt für reichlich Wirbel

Regie führt Christian Ehl, Als Souffleuse unterstützt Joy Seeger das Ensemble, für die Maske ist Birgit Kappler zuständig.

Bei der Premiere zeigten sich die Laienschauspieler des "Theaterbriddles" wieder einmal in Hochform. Wie der Titel des Theaters schon sagt, dreht sich in dem heiteren Dreiakter alles um Opa Otto. Dieser flunkert, was das Zeug hält, übertreibt maßlos, macht aus jeder Mücke einen Elefanten und bringt damit so ziemlich alle – besonders seinen Schwiegersohn Helmut – auf die Palme. Helmut will den Opa kurieren und hat eine Idee, die auch seine Frau Christa gleich unterstützt. Der Plan funktioniert. Opa, Kinder und Tante denken, die beiden wollen sich scheiden lassen, und wollen alles versuchen, damit das Ehepaar wieder zusammenfindet. Nach reichlich Durcheinander entpuppt sich der Opa gar als Dichter und verspricht, fortan nicht mehr zu übertreiben.

Nach dem Theater unterhielt die Band Hitsensation – Marion, Bianca und Steve Ehlers – mit ihrem großen Repertoire an Schlagern und Tanzmusik. Eine zweite Aufführung des Theaterstücks ist am Samstag, 4. März, ab 20 Uhr ebenfalls in der Veranstaltungshalle. Die Feuerwehr Schopfloch ist dann Veranstalter.