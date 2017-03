Schonach Weltcup-Party im Haus des Gastes

Im Vorfeld sorgte schon am frühen Samstagabend die Guggenmusik "Driewili-Stampfer" in der Durbacher Lounge im Foyer des Haus des Gastes für super Stimmung. Kurz vor 19 Uhr wurde die Glastür geöffnet und die Gäste strömten in den Saal, wo der Musikverein Kurkapelle Schonach zur Begrüßung aufspielte. Teilweise übrigens mit einer Gastmusikerin: Die Durbacher Weinprinzessin Sabine Rohrer griff zur Trompete und integrierte sich in das heimische Orchester.

Hans-Peter Pohl dankte vor allem den Helfern ausdrücklich, denn ohne die wäre eine Durchführung des Wettkampfs nie und nimmer möglich gewesen. Nach ihm richtete SC-Vorsitzender Gunter Schuster einige Grußworte an die Gäste. Auch er dankte den vielen Ehrenamtlichen aber auch der FIS, dem DSV und der Rennleitung. In den vergangenen Tagen, so Schuster, habe man kräftig zugelangt und "wir haben es geschafft!", resümierte er sichtlich zufrieden.

Franz Steinle, Präsident des deutschen Skiverbands (DSV) dankte dem Veranstalter, der Gemeinde und dem Skilcub, und den zahlreichen ehrenamtlichen Helfern für ihre aufopferungsvolle Arbeit. "Sie haben das toll gemacht, perfekt organisiert und viel Herzblut in die Veranstaltung gesteckt, so dass wir heute einen tollen Wettkampf erleben konnten", lobte er.