Schonach Volkstrauertag wird musikalisch umrahmt

Schonach/Schönwald. In Schonach ist die Feierstunde am Volkstrauertag, dem Tag, der auffordert, der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft zu gedenken, beim Kriegerehrendenkmal auf dem Friedhof. Treffpunkt der Teilnehmer ist um 9.15 Uhr beim katholischen Pfarrzentrum. Musikalisch umrahmt wird die Gedenkfeier von der Kurkapelle und vom Gesangverein. In Schönwald beginnt die Feier am kommenden Sonntag um 10 Uhr in der Aussegnungshalle auf dem Friedhof. Für die musikalische Umrahmung sorgt die Kurkapelle.