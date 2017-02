Das fünfjährige Bestehen feiert der "Josenpark" an diesem Wochenende. Schonach. Am Winterberg sind die Slopystyle-Elemente aufgebaut Heute, Samstag, kann sich von 10 bis 12 Uhr am Winterberg angemeldet werden. Der Wettbewerb startet um 13 Uhr. Spektakuläre Tricks mit Skiern und Snowboards werden ab 17.30 mit einer Lichtshow am Rodelhang geboten. Die After-Show-Party findet ab 18.30 Uhr im Zelt am Obertalparkplatz statt. Am Sonntag ist Familientag ab 10 Uhr mit Skittyworld, Skitest, Slopystyle und vieles mehr. Kinder können in der Skittyworld der DSV-Skischule außerdem erste Erfahrungen mit Miniski sammeln.