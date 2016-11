Schonach. Am Volkstrauertag am Sonntag, 13. November, findet beim Kriegerehrendenkmal auf dem Friedhof eine Feierstunde statt. Treffpunkt ist um 9.15 Uhr beim Pfarrzentrum in der Winterbergstraße. Kurkapelle, Kirchenchor und Gesangverein umrahmen die Feierstunde musikalisch. Bürgermeister Jörg Frey hält eine Ansprache, außerdem steuert ein Schüler der Dom Clemente Schule ein Gedicht bei