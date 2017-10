Schonach Pflegefinanzierung häufigste Frage

Simone Moosmann vom Pflegestützpunkt Nord betont, dass es die Beratung bei den Einrichtungen des Schwarzwald-Baar-Kreises kostenlos und neutral sei. Neben Informationen rund um gesetzliche und pflegerische Leistungen würden auch Auskünfte über regionale Betreuungsangebote geboten.

"Die häufigste Frage ist schon die nach der Finanzierung der Pflege", meint Simone Moosmann. Gerade im ländlichen Raum würde jedoch auch häufig die Frage nach Nachbarschaftshilfe und Personenruf gestellt, wusste sie zu berichten.

Auch Simone Moosmann konnte in einem kompakten Heft Infos vom Erlangen eines Pflegegrads bis hin zu einer Liste aller Pflegeheime, Betreuten Wohnen, Rehas sowie Pflegedienste und Sozialstationen im Schwarzwald-Baar-Kreis bieten. Ein großes und viel beklagtes Problem für Senioren in der Raumschaft seien die öffentlichen Verkehrsmittel. Ungefähr einmal im Jahr soll auch in Zukunft eine Sprechstunde in allen Gemeinden stattfinden. "In Schonach ist unser Angebot sehr gut angenommen worden", zeigen sich Moosmann und Porsch zufrieden.