Schonach Neuer Server ist am teuersten

30 000 Euro waren für einen neuen Server im Rathaus in den Haushalt 2017 eingestellt. Der Kauf des Servers sollte soweit wie möglich geschoben werden. Nun aber, so berichtete Bürgermeister Frey den Bürgervertretern, versagten kürzlich gleich beide eingebauten Festplatten. "Wir konnten das notdürftig beheben, aber nun muss ein neuer Server her." Zwar seien noch nicht alle Angebote ausgewertet, die Kosten werden aber mit rund 24 000 Euro unter Plan liegen. Er bat den Gemeinderat darum, der Ersatzanschaffung zu zustimmen, was dieser auch tat.

Und schließlich berichtete Frey, dass die Orgel in der Aussegnungshalle auf dem Friedhof, die vor rund 15 Jahren gebraucht angeschafft wurde, nun auch ihren Dienst versage. Eine Ersatzanschaffung würde rund 2500 Euro kosten, der Gemeinderat stimmte hier einstimmig zu.