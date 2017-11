Schonach Mitreißende Stimmung

Eine optische Besonderheit der Volksmusikgruppe: Alle Musiker stehen bei ihren Auftritten barfuß auf der Bühne. Ihre Bühnenkostüme sind der Kleidung von Schäfern nachempfunden.

Die Ansage der Lieder und interessante Zusatzinformationen übernahmen abwechselnd alle Mitglieder.

Alle Lieder der "Schäfer" werden von Gitarrist Uwe Erhardt geschrieben. Vor 28 Jahren gehörte er zu den Gründungsmitgliedern. Von Carla Scheithe am Akkordeon war zu erfahren, dass sie während ihrer Studienzeit in Trossingen in Flözlingen im Kreis Rottweil gewohnt hatte. Ihr meisterhaftes Spiel begleitete Bianca Apps großartige Stimme. Gesanglich passte Michael Kastel harmonisch dazu. Er erzählte, dass in ihrer Heimatstadt Bretten im Kreis Karlsruhe das Schäferleben stets von einem Verein nachgespielt wird. Da der Gesang damals gefiel, gründeten sich "die Schäfer" und ziehen seit 1990 gemeinsam durch das Land.

Die Musiker loben die Konzertbesucher im Haus des Gastes, was diesen sichtlich schmeichelte. Die Veranstaltung lockte Volksmusikfans aus dem ganzen Schwarzwald nach Schonach: Anneliese wer mit einem Bus aus Emmendingen angereist, sie klatschte begeistert bei den Liedern mit. Bruno aus Prechtal führte eine Polonaise durch den Saal. Erika aus Tennenbronn tanzte freudig beim Sirtaki auf der Bühne mit. Generell wurde viel getanzt: Immer wieder bewegten sich tanzende Paare zur Musik durch den Saal.

Als die Musiker nach vergnüglichen drei Stunden auf der Zielgeraden einbogen, wollen sie von den Besuchern wissen, wie ihnen das Gastspiel der "Schäfer" gefallen habe. Die Antwort darauf gab das Publikum mit tosendem Applaus. Zum Abschied meinte Akkordeonspielerin Carla Scheithe: "Schonach war eine Reise wert und wir kommen gerne wieder." Sänger Michael Kastel ergänzte: "Wir werden dann da anknüpfen, wo wir heute aufgehört haben."

Zur Zugabe holten die Musiker ihre Fans ganz dicht vor die Bühne. So konnten sie ihren Idolen ganz nah sein.

So herzlich wie es den ganzen Abend zuging, wurden die Besucher auch verabschiedet. Mit dem Spruch "Eins, zwei, drei, Schäfer sind frei" haben die Volksmusiker ihren Auftritt begonnen und so haben sie ihn auch beendet.

Die nächsten Konzerte auf Einladung von Veranstalter Karl Trenkle aus Schönenbach geben nächstes Jahr "Oesch’s die Dritten" am Samstag, 10. März und das "Nockalm Quintett" am Samstag, 12. Mai, jeweils ab 20.30 Uhr im Haus des Gastes in Schonach. Reservierungen sind ab sofort möglich bei Karl Trenkle, unter Telefon 07723/22 88 oder per E-Mail: Cafe-tannenhof@t-online.de und bei der Tourist-Info Schonach, Telefon 07722/9 64 48 10.

Die nächsten Konzerte auf Einladung von Veranstalter Karl Trenkle aus Schönenbach geben nächstes Jahr "Oesch’s die Dritten" am Samstag, 10. März und das "Nockalm Quintett" am Samstag, 12. Mai, jeweils ab 20.30 Uhr im Haus des Gastes in Schonach. Reservierungen sind ab sofort möglich bei Karl Trenkle, unter Telefon 07723/22 88 oder per E-Mail: Cafe-tannenhof@t-online.de und bei der Tourist-Info Schonach, Telefon 07722/9 64 48 10.