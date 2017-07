Schonach Kindgerecht über Stock und Stein

Schonach. An zweieinhalb Tagen lernen die Teilnehmer alles, was man für das Guiden des Mountainbike-Nachwuchses wissen muss. Die ehrenamtlich tätige Leiterin der Deutschen Initiative Mountain Bike. (DIMB) der "Kids on Bike"-Ausbildungen ist Andrea Wagner, die mit ihrer Famlie in Schonach wohnt.

Das Mountainbike ist laut DIMB das ideale Sportgerät, um Kinder, Jugendliche für die Natur zu begeistern, Bewegung zu fördern und erlebnispädagogisch zu arbeiten. An immer mehr Schulen, in Jugendzentren und Vereinen gibt es deshalb Mountainbike-Angebote für Kinder und Jugendliche.

Seit 2011 qualifiziert das "Kids on Bike – Nature Ride"-Programm Pädagogen, Lehrer, Gruppenleiter und ehrenamtlich Tätige für das Anleiten von Kinder- und Jugendgruppen.