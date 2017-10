Schonach In Gemeinschaft kann man "richtig was reißen"

Schonach. Hunderte Leute füllten die Schonacher Ortsmitte mit Leben und sorgten für ein äußerst positives Resümee bei allen Beteiligten, die den verkaufsoffenen Sonntag zu einem großen Eventnachmittag gemacht hatten.

Neben den Einzelhändlern, die ihre Geschäfte öffneten und mit einem tollen Warenangebot lockten, waren es der Kilwi-Kaffee im Haus des Gastes und verschiedene Verpflegungsstände im Dorf, die beiden Flohmärkte im Pfarrzentrum und bei der ehemaligen Strohhutfabrik Sauter sowie die Klaus Ringwald-Ausstellung, die das tolle Rundumangebot zusammenstellten.

"Es hat sich gezeigt, dass man in Gemeinschaft richtig was reißen kann", freut sich Michael Dold. "Auch was den Verkauf anbelangt, war dieser verkaufsoffene Sonntag einer der Stärksten, die wir bisher hatten", zieht der Vorsitzende des Einzelhandelsverbands erste Bilanz. Für viele Kunden sei dieser zusätzliche Einkaufstag auch wieder eine gute Möglichkeit gewesen, sich umfangreich beraten zu lassen. So waren Skimode und –Ausrüstung gleichermaßen interessant für die Kunden, wie die neusten E-Bike-Modelle, die in der Bike Ranch im Rahmen des E-Bike-Testtages auch gleich ausprobiert werden konnten.