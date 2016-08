Schonach Hilfsbereitschaft der Menschen faszinierend

Gemeinsam mit den 27 anderen Freiwilligen von "Schule fürs Leben" fiebert sie einem großen Festival entgegen, bei dem sich die jeweiligen Einsatzstellen der Freiwilligen präsentieren können. "Wir selbst hatten die Idee dazu, um einen Austausch zwischen den Einsatzstellen herzustellen und ein Netzwerk aufzubauen", schildert Theresia Ketterer. So ist sie auch hier mit Organisation und Koordination beschäftigt.

Neben den vielen Aufgaben und Tätigkeiten hatte Theresia Ketterer in den zurückliegenden Monaten dennoch Zeit und Möglichkeit, Land und Leute kennenzulernen und zu reisen. So etwa zum Caño Cristales, einem Fluss in einem Nationalpark Kolumbiens, der sich von Juli bis November aufgrund von Algen feuerrot färbt.

Neben der außergewöhnlichen und facettenreichen Landschaft ist Theresia Ketterer immer wieder beeindruckt von der Mentalität und Lebensweise der Kolumbianer. "Die gute Laune, die Gutmütigkeit und Hilfsbereitschaft der Menschen hier ist faszinierend", erzählt sie. "Man muss wirklich nur ein bisschen ratlos drein schauen, und schon kommt Hilfe angeeilt."

Paradox, denn Kolumbien gilt gleichzeitig als eines der kriminellsten Länder der Welt. Auch diese Seite blieb Theresia Ketterer nicht verborgen. Die Leute seien trotz ihres großen Optimismus sehr vorsichtig und ängstlich. "Es kam durchaus vor, dass mich meine Gastmama kurz nachdem ich das Haus verlassen hatte anrief, ob ich gut angekommen und alles in Ordnung sei", schildert sie. Sätze wie "Der ist tot", "Der wurde umgebracht", höre sie immer wieder. "Wir können wirklich glücklich und dankbar sein, in einem Land wie Deutschland zu leben", betont sie.