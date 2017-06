Schonach. Rund um den Rohrhardsberg findet am Samstag, 24. Juni, und Sonntag, 25. Juni, der 43. IVV Wandertag statt. Start für die Wanderstrecken über sechs und zehn Kilometer ist samstags zwischen 12 und 15 Uhr und sonntags 7 bis 13 Uhr. Der Feldgottesdienst am Samstag beginnt um 16 Uhr, um 17 Uhr starten die Highland-Games. Zur Unterhaltung spielen erneut die Caverhill-Guardians Hardt auf. Am Sonntag unterhält Bernhard zum Frühschoppenkonzert und am Nachmittag. Ab 17 Uhr ist eine Verlosung.