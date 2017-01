Schonach Großes Kinder-Narrentreffen

Schonach. Im Rahmen des mehrtägigen Narrentreffens in Kollnau, an dem die Narrenzunft Schonach als Mitglied der Vogtei Nördlicher Breisgau/Elztal am Samstag, 11. Februar und am Sonntag, 12. Februar, teilnimmt, findet am Samstag ein eigenes Narrentreffen für Kinder statt. Am Samstag ist von der veranstaltenden Zunft gewünscht, dass der Umzug den Kindern und Jugendlichen überlassen wird. Am Sonntag freut sich die Narrenzunft Schonach über eine hoffentlich große Beteiligung aller Hästräger, Kinder und Erwachsenen.