Schonach Führungsgruppe hat sich bewährt

Auf ein ereignis- und einsatzreiches Jahr blickt die Feuerwehr Schonach zurück. Nach dem Rücktritt von Bernd Kaltenbach im Sommer begrüßte Dirk Schuler zum ersten Mal als neuer Kommandant seine Kameraden in der Hauptversammlung im Hotel Rebstock.

Schonach. Er blickte in seinem Bericht besonders auf die drei großen Dachstuhlbrände im vergangenen Jahr zurück.

Im Februar vergangenen Jahres brannte ein Haus in Schönwald, verstärken musste die Wehr mit ihren 55 aktiven Mitgliedern auch die Triberger Kollegen beim Großbrand im vergangenen April, bei dem ein Haus in der Hauptstraße in Flammen stand. Eine Herausforderung sei aber auch der durch menschliches Versagen hervorgerufene Dachstuhlbrand eines Mehrfamilienhauses in der Schonacher Ortsmitte im Oktober gewesen. Damals entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 500 000 Euro.