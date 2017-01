Schonach Extremes Wetter beim Alpencup

Schonach/Schönwald. Im vergangenen Jahr sorgte Schneemangel für eine Absage der internationalen Wintersportveranstaltung in Schonach. In diesem Jahr sah es zunächst so aus, als sei es ebenfalls soweit, da am Freitagmorgen Regen den wenigen Schnee wegzuspülen drohte. Alle Sprungläufe des Vormittags und auch die Trainingssprünge wurden zunächst Opfer der ungünstigen Witterung. Als der Regen dann in Schnee überging, herrschte Hoffnung – und am späten Nachmittag gab es endlich das Signal an die Helfer und die Sportler: "Es geht doch noch los."

Schanzenchef Udo Maier und sein Team hatten zwar alle Hände voll zu tun, um den rund 100 Springerinnen und Springern brauchbare Bedingungen zu schaffen, doch gegen 21.15 Uhr war der letzte Springer über den Bakken gegangen.

Stürmisch wie der Freitag geendet hatte, begann der Samstag mit starkem Schneefall und Wind. Die für den Morgen angekündigten Sprungläufe wurden gecancelt. Überall in Schönwald und Schonach sowie rund um die Langenwaldschanze erlebte man dennoch junge Frauen und Männer beim Sprungtraining.