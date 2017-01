Schönwald Spaß im Schnee

Das Wintercamp ist ein großes Abenteuer – und trotzdem ist es das reinste Luxus-Campen, auf das sich die Teilnehmer vom 13. bis 15. Januar auch dieses Jahr wieder einlassen werden – im eigenen Zelt, im gemieteten Zelt oder aber im unter fachkundiger Anleitung selbst gebauten Iglu. Es gibt richtige Toiletten, warmes Wasser, auf Wunsch Frühstück und eine Menge Attraktionen: einen Badezuber aus Holz mit heißem Wasser, aufgestellt unter freiem Himmel vor herrlicher Kulisse, und auch eine Sauna.

Drei Tage lang gibt es ein volles Programm Mit einem Hundeschlitten mitfahren, Schneeschuhwandern, eine Wanderung mit Tourenski unternehmen, am Schnupperkurs Gletscher des Deutschen Alpenvereins teilnehmen, das und mehr steht im Angebot.

Die Teilnahme kostet für Erwachsene 40 Euro, für Kinder bis 14 Jahre 20 Euro. Karten sind bei der Tourist-Info Schönwald unter 07722/ 86 08 31 oder per E-Mail an mail@schoenwald.de erhältlich. An den einzelnen Programmpunkten des Wintercamps dürfen auch alle "Nicht-Camper" teilnehmen. Das gesamte Programm gibt es unter www.schwarzwald-wintercamp.de.