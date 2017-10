Schönwald Sonore Klänge und Tänze zu Erntedank

Schönwald. Bei der evangelischen Trinitatis-Gemeinde ist es Tradition, das Erntedankfest mit dem Gemeindefest zu kombinieren. Dieses Jahr lud der Kirchengemeinderat nach Schönwald in die Heilig-Geist-Kirche ein. Zum ersten Mal gestalteten die Alphornbläser von Schönwald unter der Leitung von Bruno Baier den Gottesdienst mit ihren sonoren Klängen. Regina König begleitete die Gemeindelieder auf der Orgel. Große Bewunderung gab es für die lange Ernte-Theke, die als Verlängerung des Altares liebevoll aufgebaut war. Nicht nur Gemüse und Blumen hatten die Gemeindemitglieder gespendet, sondern auch Marmelade und Schokolade, sowie Wein und Säfte aller Art. "Die Hälfte vom Gewinn unserer Tombola ist für den Tafelladen in Triberg bestimmt", informierte Pfarrer Markus Ockert die Besucher. "Jedes Los gewinnt etwas von den Erntegaben und für jede Niete gibt es einen Apfel", versprach der Pfarrer. Im Gemeindesaal und in zwei kleinen Zelten wurde danach zum Essen eingeladen. Den Höhepunkt des Festes aber bildete am Nachmittag die Tanzgruppe des Heimatvereins. Vom Böhmerwald-Ländler über die Sternpolka und den Hamburger Contra bis hin zum Schwarzwaldmädel reichte die Palette der schwungvollen Tänze, für die es vom begeisterten Publikum viel Beifall gab.