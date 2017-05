Schönwald Quintett Kolchika berührt die Herzen

Schönwald. Das Quintett Kolchika hat erneut zu seinem Konzert in die evangelische Kirche in Schönwald eingeladen. Der Manager der Gruppe, Musiker Tamaz Chikadze, lebt seit 1992 in Deutschland. Ihm ist es wichtig, die Kultur von Georgien zu unterstützen. Dazu verpflichtet er regelmäßig Künstler aus diesem Land und geht mit ihnen auf Tournee.

Die georgische Polyphonie ist weltweit einzigartig und daher hat sie die Unesco in die Liste des Weltkulturerbes aufgenommen. Die Gesänge haben im kulturellen Leben des Landes einen hohen Stellenwert. Äußerst angetan waren die Besucher von den passenden Informationen zu den einzelnen Stücken durch Konrad Hildesheimer. Er stellte sich vor mit den Worten: "Ich bin mit ganzem Herzen bei der Musik." Und weiter: "Ich bin aus der Schweiz und hier als Fremdarbeiter dabei. Ich hoffe, das Ensemble hat nichts dagegen."

Chikadze hatte eine Vielzahl von Blasinstrumenten vor sich aufgebaut. Vom Klang her gefiel insbesondere die Altoboe oder Englischhorn zu Liedern aus Bulgarien. Die Geschichte des Pan erzählte Hildesheimer mit der Oboe nach Benjamin Brittens Komposition.