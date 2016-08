Schönwald Ortsmitte soll attraktiver werden

Schönwald. Der Gemeinderat hat bereits im Frühjahr eine Mehrfachbeauftragung zur Gestaltung der Ortsmitte beschlossen und beauftragte die Verwaltung, hierfür fünf Büros zur Teilnahme aufzufordern. Vertreter der fünf Architekturbüros trafen sich nun zusammen mit Bürgermeister Christian Wörpel, Mitgliedern des Gemeinderats und der Verwaltung zu einem Ortstermin, bei dem das Plangebiet und die Ziele vorgestellt wurden.

Eine wichtige Rolle kommt der Neugestaltung des bislang wenig schmuckvollen Platzes vor der katholischen Kirche zu, der vor allem als Parkplatz genutzt wird. Auch künftig sollen dort Stellplätze vorhanden sein, die Fläche aber insgesamt aufgewertet werden. Dabei sprach Wörpel auch das am Platz befindliche Gasthaus Falken an, das derzeit außer Betrieb sei und sich in einem Zwangsversteigerungsverfahren befinde. Es sei ein "tolles Gebäude", von dem Wörpel hofft, dass es bald wieder die Türen öffnet. Möglicherweise gebe es eine Planung zur Neugestaltung des Areals, die dem Betrieb eines solchen Gasthofs und Hotels entgegenkomme. Ebenfalls erwähnte Wörpel das frühere Gasthaus Landpost auf der andere Seite des Platzes in der Johann-Sebastian-Bach-Straße, das mittlerweile in kommunalem Besitz sei und abgerissen werde.

Bei der Ortsbesichtigung mit dabei war auch Hanna Denecke von der Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH, die von der Gemeinde mit der Betreuung der Sanierungsmaßnahme Ortsmitte beauftragt wurde. Wie Denecke informiert, sei Schönwald schon seit Jahren bemüht, im Bereich der Freifläche im Ortskern entlang des Johannes-Kepler-Weges eine Ortsmitte zu entwickeln. Die Gemeinde beabsichtige daher, den zurzeit brachliegenden Dorfplatz, der in der vorhandenen Form nach dem Abbruch der ehemaligen Uhrenfabrik Wehrle in den 1990er Jahren entstanden ist, zu einem "zentralen Platz mit Aufenthaltsqualität für alle Bevölkerungsgruppen" umzugestalten.