Schönwald. Die Mitglieder des Gemeinderates werden am Dienstag, 20. Juni, ab 19 Uhr in der Uhrmacher-Ketterer-Halle in Schönwald im Tagungsraum zu einer öffentlichen Sitzung zusammenkommen. Auf der Tagesordnung steht die Vergabe zu Umbauarbeiten des Freibades in ein Naturfreibad. Themen sind dabei Becken-, Filter- und Leitungsbau sowie die Holzstege. Auch wird eine neue Satzung über die Erhebung von Gebühren bei Gutachten durch den Gutachterausschuss beschlossen. Ein weiterer Tagesordnungspunkt ist die Vorstellung der polizeilichen Kriminalstatistik und Auszüge der Verkehrs- und Unfallstatistik. Abschließend ist hierzu ein Vortrag und ein Gespräch mit dem Ersten Polizeihauptkommissar Udo Littwin und Polizeihauptkommissar Gunter Feis vorgesehen.