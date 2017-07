Schönwald Karte längst nicht mehr aktuell

Am kommenden Montag soll das Buswartehäuschen an der "Inselklause" in Ordnung gebracht werden, eine Holzplatte mit Hundertwasser-Motiv soll das Gekritzel verdecken.

Nicht in Ordnung sei der Wasserablauf am Kriegerdenkmal. Wenn es stark geregnet hat, bliebe das Wasser auf dem Dach stehen. Das zweite historische Holzschild will Holzschnitzer Gerhard Burger noch im August fertigstellen. Die Karte am Wirtehäusle wurde bereits vor rund vier Jahren als absolut unbrauchbar gemeldet, ist sie noch immer Bestandteil des Informationsblocks, wie Marlies Heger anmerkte.

Ihr Mann Hubert hatte sich die Wanderbänke am Gutenparkplatz näher angeschaut. Ihm fehlt noch immer Kies, der um diese verteilt werden sollte. Gegenstand der Betrachtungen war die alte Friedhofskapelle. Aber nun wird es wohl konkret: Das Kreuz wurde bereits mithilfe einer Hebebühne der Furtwanger Firma Schuler abgenommen und wird in der Werkstatt der Firma Fattler in Ordnung gebracht. Kostenvoranschläge der Stuckateurfirma Kaiser lägen vor, auch für die Erneuerung der Fenster gebe es einen. Alternativ könne man die alten Fenster aufarbeiten. Er wolle im Laufe der Woche mit der Kostenrechnung zum Bürgermeister gehen, dann könne man auf Anleitung der Firma Kaiser den losen Putz abschlagen. Der Eingang müsse erneuert und die Stufen ausgebessert werden. Zudem soll eine Drainage verhindern, dass wieder Feuchtigkeit in den Putz eindringt. Nach den Berechnungen Fattlers könnte die Kapelle schon bald wieder ein Kleinod darstellen. Eine mögliche Verwendung sehen die Mitglieder in der Aufstellung von Urnenwänden im Inneren, dann könnte eine zusätzliche Schließanlage für Sicherheit sorgen.

Bei der nächsten Sitzung, die wieder regulär am ersten Montag des Monats, also am 7. August, diesmal im Schweizerhaus stattfinden wird, soll entweder schon begonnen oder zumindest eine Entscheidung gefallen sein über die Friedhofskapelle.