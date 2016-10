Schönwald Einschränkungen bei der Wasserversorgung

"Die neuen Leitungen im Baubereich der Franz-Schubert-Straße werden am Dienstag, 18. Oktober, fertiggestellt und eingebunden", informiert die Gemeindeverwaltung Schönwald. Von 8 bis 18 Uhr muss die Wasserversorgung an folgenden Straßen beziehungsweise Gebäuden mehrmals komplett unterbrochen werden: Franz-Schubert-Straße ab Kreuzung Anton-Bruckner- bis Richard-Wagner-Straße, Anton-Bruckner-Straße 1 und 3. In folgenden Straßen wird es von 8 bis 18 Uhr zu einem geringeren Wasserdruck kommen: Franz-Schubert-, Ludwig-van-Beethoven-, Johann-Sebastian-Bach-,Wolfgang-Amadeus-Mozart-Straße, Haldenweg, Rathaussteige und Anton-Bruckner-Straße. Damit der verbleibende Wasserdruck im betroffenen Gebiet aufrechterhalten werden kann, sollten keine Maßnahmen durchgeführt werden, die einen hohen Wasserverbrauch verursachen wie das Auffüllen eines Schwimmbads. Um Wasch- und Spülmaschinen nicht zu gefährden, sollten diese in der betroffenen Zeit besser nicht in Betrieb genommen werden, rät die Gemeindeverwaltung.