Schönwald Das Gemeinwohl stets im Blick

Für seine außerordentlichen Verdienste wurde er durch den Gemeinderat mit dem Wappenteller der Stufe II ausgezeichnet. Im Jahre 2012 folgte die Ehrung für seine 60-jährige Mitgliedschaft.

Als sehr zielstrebigen Menschen mit natürlicher Autorität lernte ihn sein direkter Nachfolger Clemens Herrmann kennen. "Er war stets ein sehr ruhiger Mensch, aber wenn er etwas wollte, hat er das ohne Wenn und Aber durchgezogen", erzählte Herrmann.

Er hatte 1992 von Krüger das Kommandanten-Amt übernommen, die letzten drei Jahre seines Dienstes war der Verstorbene danach Mitglied der Aktiven. "Bei den Proben konnten wir immer auf ihn zählen", sagte Herrmann.

Er habe auch private Dinge von ihm erfahren – schon in jungen Jahren musste Krüger im Volkssturm kämpfen, wurde vertrieben und landete schließlich in Schönwald. "Er hat in seiner Jugend Schlimmes erlebt", ist sich Herrmann sicher. Er habe sich stets eingebracht ins Gemeindeleben, arbeitete lange Jahre bei der Firma Wehrle. Er habe nie jemanden im Stich gelassen.

Auch Bürgermeister Christian Wörpel schloss sich den Beileidsbekundungen an.

Drei Kinder, ebenso viele Enkel und ein Urenkel reihen sich unter die Trauernden ein. Bis zu seinem Tod war Gerhard Krüger geistig topfit gewesen sei, so Tochter Susanne Krüger. Neben der Feuerwehr hatte er weitere Hobbys – so war er mehr als 50 Jahre Mitglied im Alpenverein St. Georgen, mehr als sechzig Jahre war er dem Skiclub Schönwald treu – und bei der Narrenzunft Hirtebube war er Gründungsmitglied.