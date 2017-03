Schönwald Auf Schützen kommen hohe Kosten zu

Seine "voraussichtlich letzte Amtszeit" läutete Oberschützenmeister Rudi Schätzle bei der Hauptversammlung nach Wiedergründung ein. Er wird danach 36 Jahre im Vorstand des Schützenvereins tätig gewesen sein.

Schönwald. In einem ausführlichen Bericht blickte Oberschützenmeister Rudi Schätzle bei der Hauptversammlung auf ein ereignisreiches Jahr zurück, das letztlich beinahe versehentlich erneut viel Geld kostete, da die Elektronik der Kleinkaliberanlage auszufallen drohte. Rund 30 000 Euro mussten gestemmt werden. "Und damit nicht genug, sollen wir in diesem Jahr auch noch den Anschluss an die Verbandskläranlage stemmen, wieder einmal ist diese Ausgabe nicht geplant", erklärte er den knapp 60 gekommenen der 235 Mitglieder. Also gelte es weiter zu arbeiten, weiter zu sparen, da die gewünschten Umkleiden, die Heizung sowie das Dach weiter warten müssten.

Schriftführerin Sandra Storz berichtet auch über die Aktivitäten außerhalb der Schießstände. Die begannen im Februar mit dem Fasnetausklang. Die Schützenwoche sei ebenso erfolgreich gewesen wie das Oktoberfest, das die Schützen gemeinsam mit den Wälderhexen gestalteten. Die Lorelei und Bingen wurden beim Jahresausflug besucht. Sehr erfolgreich sei die Bewirtung der Franzosen gewesen. Beim Schlachtplatte-Essen seien Sprachbarrieren gefallen.