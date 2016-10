Schönwald 48 Gäste aus der Normandie

Die Besucher erwartet ein umfangreiches Programm über drei Tage, das das engagierte Partnerschaftskomitee in Schönwald unter Vorsitz von Ruxandra Fürtjes ausgearbeitet hat. Wenn der Bus in Schönwald eintrifft, werden die Franzosen von ihren Gastfamilien in Empfang genommen und dort versorgt.

Nach einem sicherlich erlebnisreichen Samstag trifft man sich am Sonntag um 10 Uhr in der Sporthalle der Richard-Dorer-Schule zum Tischtennis-Turnier, das bis circa 16 Uhr vorgesehen ist. Für einen Mittagsimbiss sorgt die partnerschaftliche Tischtennisabteilung des TV 1890 Schönwald in Kooperation mit der TTG-Furtwangen-Schönenbach, da das Spielerpotenzial sonst zu gering ausfiele.

Wichtiger Schritt in Richtung Austausch der Vereine