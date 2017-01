Schömberg Zahlreiche Auszeichnungen

Katrin Herrmann gibt ihr Amt ab

Sein Stellvertreter ist Andreas Maus, Kassiererin Angelika Kaysser, Schriftführer Jörg Miller, Turnabteilungsleiter Alexander Kürner, stellvertretender Turnabteilungsleiter Dominik Mich, Jugendleiter Andreas Seng, Pressewart Thomas Weinmann, Technischer Leiter Oliver Denkinger und Spielleiter Stefan Ordowski. Die Mitgliederverwaltung ist die Sache von Frank Bayer. Katrin Hermann gab ihr Amt in der Vorstandschaft, der sie seit 2011 angehörte, ab. Für sie fand sich kein Nachfolger.

Als Höhepunkt im vergangenen Jahr bezeichnete Chris Bartl in seinem Bericht das Jubiläumswochenende, an dem auch das 55. Oberhohenberg-Pokalturnier ausgerichtet wurde. Er erinnerte zudem an den Aufstieg der Fußballmannschaft in die Kreisliga A. Dort ist sie derzeit 16. und damit Letzte.

Laut Chris Bartl wolle der Verein nach dem Jubiläum das kommende Jahr etwas ruhiger angehen; es seien keine größeren Veranstaltungen geplant.

Es werde auch keinen Sportlerball mehr geben, da die Resonanz auf diese Veranstaltung stetig gesunken sei. Danach verabschiedete Bartl den langjährigen aktiven Spieler Matthias Siegmund.

Laut Jugendleiter Andreas Seng werden derzeit knapp 60 Kinder und Jugendliche von den Bambini bis zur A-Jugend betreut. Katrin Saar berichtete von den Aktivitäten der Turnabteilung, der auch die Bauch-Beine-Po-Gruppe, die Jedermänner, die Frauen-Turnergruppen sowie die Männer-Volleyballgruppe angehören.

Nachwuchs in allen Altersklassen

Bei der Verabschiedung von Katrin Hermann wurde darauf verwiesen, dass sie auch das Amt der Turnabteilungsleiterin inne hatte und Übungsleiterin im Kinderturnen war. Zudem war sie bei Veranstaltungen an der Organisation des Kuchenverkaufs und des Bedienungspersonals beteiligt.