Schömberg Wind und Regen setzen der Fassade ganz schön zu

Ungeachtet dessen soll die Sanierung "definitiv" in den Sommerferien erledigt werden, so der Bauamtsleiter. In einem ersten Schritt vergab der Gemeinderat deshalb den Auftrag für die Leichtmetallarbeiten, die mit rund 58 500 Euro zu Buche schlagen.

"Außerdem soll die Treppe im hinteren Bereich angepasst werden, und auch die Fenster im Kellerbereich werden ausgetauscht", erläuterte Dittler weitere Aspekte, die mit der Sanierung der Fassade einhergehen sollen. Einfließen wird zudem ein Brandschutzkonzept, wie auf Nachfrage von Siegfried Wankmüller erläutert wurde.

Bereits im Februar hatte der Gemeinderat mit Blick auf die energetische Sanierung des Bürgerhauses beschlossen, Fördermittel aus dem Kommunalinvestionsfördergesetz zu beantragen. "Zwischenzeitlich liegt der Förderbescheid in Höhe von 186 800 Euro vor", berichtete Bürgermeister Matthias Leyn. Der Haushaltsplan weist für die Finanzierung außerdem einen Ausgabenrest des Vorjahres in Höhe von 300 000 Euro aus, der übertragen wurde. Einem Beschluss des Gremiums zufolge werden die Mittel für die Sanierung des Bürgerhauses in Langenbrand verwendet.