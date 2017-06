Schömberg Über die Lochen und an Schlichem entlang

Von dort ging es über den Plettenberg, den Schafberg, den gespaltenen Felsen und den Wenzelstein bis zur Grillstelle am Fuße der Lochen. Dort wurden die Wanderer zu einem zweiten Frühstück mit Kaffee, Brezeln, Weißbrot und kühlen Getränken empfangen.

Bei idealem Wanderwetter ging es über die Lochen zum Hörnle und zum Gräbelesberg, wo das Rucksackvesper verzehrt wurde. Der Weg führte die Gruppe um Wanderführer Bernd Mager weiter zur Schlichemquelle in Tieringen.

Entlang des landschaftlich reizvollen Schlichemwanderwegs ging es über Hausen am Tann und Ratshausen zurück nach Schömberg. Wegen mangelnder Einkehrmöglichkeit in Hausen wurde kurzerhand ein Eiswagen angehalten, der für Erfrischung sorgte. Nach der schweißtreibenden Marathonstrecke von 42 Kilometern bedankten sich die Teilnehmer beim Wanderführer für diese in Erinnerung bleibende Tour.