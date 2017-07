Der Schörzinger Jahrgang 1957 ist zwei Tage lang in Bamberg gewesen. Bei schönstem Wetter wurde eine Stadtführung unternommen und unter anderem der Kaiserdom besichtigt. Nach dem Mittagskaffee fuhren die Jahrgänger ins Hotel. Mit einem mehrgängigen Menü und einer Weinprobe ging der erste Tag, an dem noch kräftig das Tanzbein geschwungen wurde, zu Ende. Am zweiten Tag besuchten die Ausflügler die Teufelshöhle in Pottenstein. Foto: Privat