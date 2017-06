Der Schömberger Jahrgang 1942 hat im Rahmen seines Jahresausflugs Heitersheim und Freiburg besucht. Mit dem Zug ging es ab Rottweil in Richtung Markgräflerland. In Heitersheim blieb den 15 Jahrgängern viel Zeit, das Städtchen bei einem Spaziergang auf eigene Faust zu erkunden, die bekannte "Sulzbachstraußi" zu besuchen, Spargel zu essen und einen Gutedel zu trinken. Auf der Rückfahrt legten die Jahrgänger noch einen Zwischenstopp in Freiburg ein. Vom Bahnhof ging es in Richtung Münster. Die drei Stunden, die für den Aufenthalt eingeplant waren, gingen viel zu schnell vorüber. Dann musste wieder die Heimfahrt angetreten werden. Foto: Privat