Schömberg Schnuppertage für die neuen Fünftklässler

Der Schnuppernachmittag an der Werkrealschule findet am Dienstag, 21. März, von 13.45 bis 15.15 Uhr in der Aula statt. Nach der Begrüßung durch die Schulleitung steht ein Lehrerteam zur Verfügung, das die Viertklässler durch die Schule führt.

Bei einer Schulhaus-Rallye werden verschiedene Aktivitäten angeboten. Der Elternbeirat bewirtet mit Kaffee und Getränken.

Der Schnuppernachmittag an der Realschule findet am Donnerstag, 23. März, von 13.45 bis 15.15 Uhr im Musiksaal statt.