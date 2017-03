Schömberg Schlichem-ART geht auf Tour

Den Text von "Was Du kannsch, kann i au" hat Kugele aus dem Pfälzischen ins Schwäbische übersetzt. "Es dauerte eine Woche, um die Dialoge zu übersetzen", berichtet er und fügt schmunzelnd hinzu: "Zum Teil musste ich sämtliche pfälzischen Online-Wörterbücher durchstöbern, um herauszufinden, was überhaupt geredet wird."

In der Komödie geht es um Sabine und Stefan, die sich nach 15 Jahren Ehe auseinandergelebt haben. Sie beschließt, Tisch und Bett zu trennen, was in der Wohnung nicht einfach ist, zumal sich Stefan damit nicht anfreunden möchte. Aber Sabine lässt ihrer Kreativität freien Lauf. Das gemeinsame und doch getrennte Leben wird für die beiden zum Albtraum und bringt sie an den Rand des Wahnsinns.

Die Tourtermine: Zimmern unter der Burg, Landgasthof Paradies: Freitag und Samstag, 10. und 11. März: Beginn 20 Uhr, Einlass 18.30 Uhr; Nusplingen, Gasthaus Stern: Freitag, 17. März, Beginn 20 Uhr, Einlass 18.30 Uhr, sowie am Sonntag, 19. März, Beginn 19 Uhr, Einlass 17.30 Uhr. Grosselfingen, Hochzeitssaal Krone, Samstag, 25. März, Beginn 20 Uhr, Einlass 18 Uhr. Bei allen Gastspielen wird bewirtet. Die Besucher dürfen sich auf unterhaltsame Abende freuen, an denen sie mit allen Sinnen genießen können.

Karten gibt es für elf Euro im Vorverkauf und für 12,50 Euro an der Abendkasse im "Paradies" in Zimmern, Telefon 07427/24 26, im "Stern" in Nusplingen, Telefon 07429/5 39 99 32, sowie in der "Krone" in Grosselfingen, Telefon 07476/5 67.

Weitere Informationen: www.schlichem-art.de