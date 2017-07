Schömberg Rheinromantik pur erlebt

Die Reise führte zunächst an das größte Eifel-Maar, den Laacher See mit der weltberühmten Benediktinerabtei Maria Laach. Am Nachmittag erreichte die Reisegruppe mit 49 Teilnehmern das Hotel in Altenahr, ein kleines schmuckes Weindorf. Die erste Tagesfahrt führte in das Schloss Augustusburg. Die Gruppe fühlte sich zurückversetzt ins 18. Jahrhundert und bestaunte die Pracht dieses Weltkulturerbes. Nach einer Mittagspause ging es zu den riesigen Schaufelradbaggern im Braunkohlerevier.

Fahrt mit Zahnradbahn

Die zweite Tagestour war geprägt von Rheinromantik. Eine Fahrt mit der ältesten Zahnradbahn Deutschlands führte auf den Drachenfels, wo die Teilnehmer den einzigartigen Blick auf das Rheinland genossen. Die Schifffahrt nach Bonn bot Rheinromantik pur. Die Ausflügler besuchten das Wohnhaus des ersten Bundeskanzlers der Bundesrepublik, Konrad Adenauer.