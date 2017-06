Schömberg Pfarrvikar-Stelle wird wieder besetzt

Neu ist laut Holdt jetzt, dass sich das gesamte Pastoralteam in der Seelsorgeeinheit gemeinsam um die neun Kirchengemeinden kümmert. Zu ihm gehören auch der hauptberufliche Diakon Stephan Drobny, der seinen Sitz in Dotternhausen hat, sowie der Schömberger Diakon Oliver Pfaff. Auch Palmbühlpfarrer Josef Schäfer und Professor Klaus-Peter Dannecker helfen innerhalb der Seelsorgeeinheit bei Gottesdiensten und kirchlichen Feiern aus. Mit der seit April praktizierten Regelung, sagt Holdt, seien auch die Gläubigen in den drei D-Kirchengemeinden zufrieden.

Hinsichtlich des Projekts "Entwicklungsweg Kirche vor Ort" müssten nunmehr konkrete Ziele benannt werden, die die Kirchengemeinden angehen wollten, nachdem bislang eher eine Bestandsanalyse gemacht worden sei. Eines steht für Holdt fest: "Wir werden weniger und müssen daher enger zusammenrücken und künftig verstärkt kooperieren." In diese Richtung müsse sich die Seelsorgeeinheit bewegen, sagt der Schömberger Stadtpfarrer: "Das ist ein Gebot der Vernunft."

Wichtig sei in dem Prozess, dass die Diözese nichts von oben vorgebe, sondern dass die Gemeinden selbst Vorstellungen und Ideen entwickelten. Holdt nennt etwa die Jugendarbeit, die oftmals Defizite habe, und bei der die Gemeinden nun verstärkt zusammenarbeiten wollten.

Auch das Thema Gottesdienste und kirchliche Feiern müsse in diesem Zusammenhang diskutiert werden. Dabei gehe es auch um die Frage: "Muss das alles gleich neun Mal stattfinden?"