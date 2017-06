Schömberg (bv). Schwer am arbeiten sind Torsten Broß und Marcel Broß-Schätzlein von der Schömberger "Ölmühle" mit dem "finalen Vorsortieren der Wachs- und Kerzenreste" zum Gießen der Weltrekord-Kerze. Im Rahmen des achten Traktoren- und Oldtimertreffens am kommenden Sonntag, 25. Juni, wird eine Kerze vorgegossen. Zudem werden Wachsbarren in unterschiedlichen Farben gegossen. Die Besucher des Oldtimertreffens können beim Schau-Gießen zuschauen. Beginn ist um 10 Uhr mit dem Weißwurstfrühstück. Zur Unterhaltung spielt das "Wenzelstein-Quintett". Die Weltrekord-Kerze mit einer Höhe von rund drei Metern soll im Herbst hergestellt und beim "Advent am Vorsee" für einen guten Zweck versteigert werden.