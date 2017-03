Schömberg Noch eine Chance für kranken Angeklagten

An diesen Geschehnissen gab es am Ende der Beweisaufnahme wenig Zweifel. Der Beschuldigte räumte auch fast alle Vorwürfe ein und entschuldigte sich bei den als Zeugen geladenen Busfahrern. Die Auseinandersetzung auf der Polizeiwache allerdings sah er immer noch anders: Den Beamten hatte er im Prozess mehrfach unangemessene Gewaltanwendung gegen ihn vorgeworfen.

Gewalterfahrungen mit der Polizei hatte der Mann offenbar schon mehrfach gemacht, in einer Phase, als er mit seinem damaligen Betreuer nicht mehr zurecht kam, die Medikamente absetzte und "unberechenbar" wurde, wie Staatsanwalt und Richter das nannten. Mit 19 war er erstmals in die Psychiatrie gekommen. Für die seelische Erkrankung könnten auch schwerste Gewalterfahrungen in seiner Jugend ausschlaggebend gewesen sein, denen der Mann seinerzeit vonseiten seiner Mitschüler ausgesetzt gewesen sein will.

Das konnte auch der sachverständige Psychiater Gunther Essinger nicht ausschließen, der den Beschuldigten seit Jahren aus dem Hirsauer Klinikum Nordschwarzwald kennt und in seinem Gutachten auch darauf hinwies, dass der Mann sich sehr schnell extrem bedroht fühle, besonders wenn sich ihm Hände entgegenstreckten. Alkoholabhängigkeit schloss er aus. Seine positive Prognose setzte der Arzt unter den Vorbehalt einer dauerhaften Behandlung mit Neuroleptika, die das Aggressionspotenzial dämpften.

Der 36-Jährige zeigte sich das ganze Verfahren über zwar völlig einsichtig in seine Krankheit und die Notwendigkeit einer Behandlung, hatte aber auch die Nebenwirkungen bestimmter Medikamente und die Missachtung durch seinen früheren Betreuer beklagt.

"Ich bin kein Mensch, der rumpöbelt und schlägt", hatte er in seinem Schlusswort beteuert und darauf hingewiesen, dass er vor den angeklagten Vorfällen mehrere Jahre "glücklich und ohne Ärger für andere Leute" in seiner Schömberger Wohnung gelebt habe.